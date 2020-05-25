Путин подписал закон об изменениях в оформлении полиса ОСАГО
Российским автомобилистам на время пандемии коронавируса разрешили оформлять полис ОСАГО без проведения технического осмотра автомобиля. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ уже опубликован на портале правовой информации.
Данная мера связана с тем, что во многих регионах страны станции техосмотра закрыты на период действия ограничительных мер. У автовладельцев нет возможности провести проверку своего транспортного средства.
Согласно документу, право на оформление ОСАГО без диагностической карты автомобилисты будут иметь до 30 сентября 2020 года.
В течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года, страхователь должен будет предоставить диагностическую карту. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. При этом правительство РФ будет вправе продлить данные сроки, но не более чем на 90 дней.