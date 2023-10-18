Выпуск новой банкноты в 1000 рублей остановили после недовольства РПЦ

Центробанк России объявил о приостановке выпуска обновленной купюры в 1000 рублей. Ее дизайн будут дорабатывать, сообщили на сайте регулятора.

Напомним, Банк России уже представил россиянам новые банкноты 16 октября. Это купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Тысячерублевая банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. На ее лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля.

Вскоре после презентации разгорелся скандал. Представители Русской православной церкви заметили, что на купюре изображена бывшая церковь, но креста на здании нет. Сейчас там располагается музей.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее».

После этого в ЦБ РФ приостановили выпуск банкнот и обещали доработать дизайн. Какие именно изменения внесут и почему такое решение приняли, не сообщается. // фото: Mayya666/ pixabay.com