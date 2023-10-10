Выбор между спортом и экологией: «Если Курган тронуть, будет беда»

Текст: Антонина Кябелева

Проект создания на Кургане в Петрозаводске спортивного кластера в последние полтора года то и дело становится причиной повышенного общественного внимания и волнения. Будущее строительство активно пропагандирует карельское правительство. Многие петрозаводчане, городские активисты, экологи и ученые высказывают опасение, что грубое вмешательство в уникальную экосистему приведет к ее утрате.

То, что власть пытается действовать втихаря, стараясь не посвящать петрозаводчан в свои планы, привело к тому, что теперь любую новую инициативу чиновников, связанную с будущим Кургана, горожане рассматривают сквозь лупу возможных злоупотреблений. Достаточно вспомнить скандал, разгоревшийся в конце 2021 года, когда жители карельской столицы с изумлением узнали, что уже объявлены торги на строительство у спорткомплекса «Курган» асфальтированной автомобильной дороги. Дорогу планировалось проложить там, где проходит так называемая «Зеленая тропа», специально созданная для велосипедистов и пеших прогулок. Благодаря бдительности горожан, торги власть была вынуждена отменить, а в Петрозаводске создали рабочую группу по спортивному кластеру на Кургане.

Гражданская активистка Дарья Каликина тоже вошла в эту группу. Она рассказала, на какие еще хитрости идут чиновники, чтобы усыпить бдительность петрозаводчан, и почему ее так тревожит будущее Кургана.

- Когда вы узнали о проекте по созданию на Кургане спортивного кластера?

- О том, что на Кургане затевается мощное строительство, мы узнали тогда, когда выяснилось, что хотят фактически уничтожить «Зеленую тропу» в той части, которая проходит вдоль Кургана. Мы стали разбираться, что же собираются строить, и почему «Зеленая тропа» мешает. Выяснилось, что планируется создание спортивного кластера, ради которого будут вырубать лес, тянуть серьезные коммуникации. Эти коммуникации должны были быть протянуты непосредственно через Курган к бывшему комбинату благоустройства, где затевается жилищное строительство.

Самое важное, чего нам пока удалось добиться, это исключение из проекта газопровода, который хотели провести через Курган.

Первое заседание рабочей группы состоялось в конце 2021 года. Еще тогда стало очевидно, что вопросов много не только у нас, но и у Владимира Любарского, который тогда возглавлял Петрозаводск. На наши вопросы никто толком не мог ответить. Ни сколько деревьев собираются рубить, ни где конкретно и что собираются строить.

- Когда в последний раз собиралась рабочая группа?

- В октябре 2022 года. И как мы ни просили созвать заседание группы, в ответ получали отказы. Эти отказы нам объясняли тем, что строить ничего не планируется, так как нет денег.

Естественно, возникает закономерный вопрос: зачем тогда проектировать кластер, если создавать его не на что? Причем если раньше деньги на проектирование выделялись из федерального бюджета, то сейчас это затраты полностью закрываются из республиканского бюджета. Изначально планировалось истратить 26 миллионов рублей на проектирование, а сейчас уже 29 миллионов рублей. Все эти деньги идут из бюджета Республики Карелия. И никто не может ответить, зачем тратить деньги на проект, если нет средств на его реализацию.

- Что известно о проекте на сегодняшний день? В какой он стадии?

- Насколько я помню, в нем осталось все, за исключением газопровода, системы водозабора для оснежения и значительных площадей для парковок. Наибольшие опасения вызывают оставшиеся в проекте биатлонный тир, стадион, штрафной круг, под которые, по нашим оценкам, нужно вырубить 4 гектара леса, забор и расширение трасс с обустройством новых. Свободного входа для граждан на Курган не предполагается, так как он будет обнесен забором полностью.

Для создания биатлонного тира и стадиона необходимо сделать выемку грунта размером примерно с пятиэтажный дом. Весь холм может поползти, так как Курган представляет собой, насколько мне известно, морену, то есть глинистое образование, склонное к движению вниз.

Еловые деревья, которые растут на Кургане, как насосы, убирают из почвы избыточную влагу, тем самым предохраняя холм от разрушения. Благодаря елям, Курган и стоит сейчас в том виде, в каком он есть. Я уверена, что если деревья и почвы тронуть, то будет беда.

В 2019 году, когда расширяли лыжные трассы, экосистеме уже был нанесен серьезный ущерб. Было вырублено много деревьев. На оставшиеся деревья возросла ветровая нагрузка. В результате мы можем видеть ветровалы, в том числе падение елей на трассы.

- Как ученые относятся к проекту развития Кургана?

- Существует отчет Института леса КарНЦ РАН, в котором говорится, что излишня вырубка леса, то есть более 20%, может привести к негативным последствиям, в том числе к ветровалам. В лесах черничного ельника допускаются санитарные рубки до 20%. На Кургане уже вырублено в совокупности 18% леса. На многих участках вырублено до 30%, и устойчивость оставшихся деревьев находится под угрозой.

Принимать решение, где и сколько рубить, можно лишь после обследований на местности, с учетом состояния леса на обследуемом участке, ветровой нагрузки. От проектировщика ООО «Штрих» необходимо получить дополнительную информацию о том, какие площади займут будущие строения, сколько планируется вырубить деревьев. Без этих данных невозможно ответить на вопрос о допустимости каких-либо вырубок. Интенсивные рубки ведут к ветровалам и дальнейшему ослаблению уцелевших деревьев.

Специалисты Института леса в своем отчете и в пояснительном письме на эту опасность указали. Наши чиновники абсолютно не обратили на это внимания. Отчет был представлен только на заседании рабочей группы, и нам не разрешают обнародовать его, чтобы общественность об этом узнала.

- Почему?

- Есть официальный ответ из карельского минстроя, где сказано, что согласно заключенному с проектной организацией ООО ИЦ «Штрих» контракту, право на результаты интеллектуальной деятельности, созданной при разработке проекта, заказчик получает только после оплаты этих работ. Попросту говоря, так как контракт не завершен, минстрой не может обнародовать копии отчетов, сделанных нашими учеными по Кургану. В том числе и по животному миру. Каждый отчет нам у министерства приходилось, образно говоря, вырывать с мясом, чтобы оценить реальную ситуацию.

- Вы сами знакомы с отчетами?

- Да, мне удалось с ними ознакомиться. Это всегда непростая история. Изначально отчет по животному миру был сделан с конца сентября по начало ноября, когда таких исследований нельзя проводить, так как найти в это время каких-либо животных почти невозможно. Естественно, там ничего и не нашли. Исследования должны проводиться с марта по июль, в период, охватывающий весеннюю миграцию и размножение. Мы указывали на это неоднократно, и дополнительный отчет по животному миру компания «Штрих» все же заказала. С ним было очень трудно ознакомиться. Я обратилась к трем парламентским партиям, чтобы они направили запросы с просьбой ознакомиться с документом. Я боялась, что мне откажут. Параллельно я тоже направила запрос. Парламентским партиям пришел ответ, что можно прийти в Дирекцию по строительству РК и ознакомиться с документами. Я получила аналогичный ответ, видимо, их делали под копирку. Но когда я позвонила и спросила, когда можно подойти, там, кажется, началась паника. В течение рабочего дня в дирекции совещались с руководством минстроя, решали, можно ли дать мне прочитать отчет. Я же настаивала, что получила от них официальное приглашение – прийти и познакомиться.

Вечером мне позвонили и сказали, что я могу прийти. Я сделала необходимые выписки, но отчеты запрещено обнародовать целиком.

- О чем вы можете рассказать, не нарушая ничьих прав?

- Согласно выводам ученых, лес на Кургане был признан биологически ценным, там обнаружены краснокнижные грибы, лишайники.

Достоверно отмечены десять видов краснокнижных птиц и три вида животных. Это то, чего, в частности, не было в прежнем отчете по животному миру.

Показательно, что наши оппоненты в своих ответах вырывают из контекста только то, что свидетельствует не в пользу сохранения Кургана. К примеру, в отчете сказано, что непосредственно в момент обследования пребывания белки-летяги на Кургане не удалось зафиксировать. Это они увидели и указали в ответах депутатам и мне. А то, что, помимо этого, в отчете есть таблица с достоверно отмеченным на Кургане большим количеством краснокнижных птиц и животных, этого в ответах не указано. Видимо, в надежде, что никто так и не соберется ознакомиться с отчетами.

- Существование краснокнижных растений и животных может защитить от активного вмешательства в экосистему Кургана?

- С моей точки зрения, они должны защитить Курган. Я обратилась в природоохранную прокуратуру РК с просьбой запросить отчеты. Сейчас отчеты направлены прокуратурой в минприроды Карелии. Как воспримут выводы ученых там, я, конечно, сказать не могу. Биатлонный тир, я уверена, будет угрожать птицам и животным, так как невозможно избежать звуков выстрелов. При этом будет вырублен лес, и существует потенциальная опасность ветровалов и уничтожения леса, а, как следствие, и всего лыжно-биатлонного комплекса.

- Когда будет известна позиция минприроды?

- Теоретически, в октябре «Штрих» должен представить проект на госэкспертизу. Но сроки, вероятно, сдвинутся. Дело в том, что предварительно нужно провести публичные слушания. Была попытка провести их в августе. Мы узнали об этом совершенно случайно. Нам граждане сообщили, что в бюджетные учреждения пришла просьба из администрации города прийти и проголосовать за проект строительства кластера. Интересно, что хотели пригласить только жителей двух районов – Кукковки и Древлянки. Это, с моей точки зрения, грубое нарушение законодательства, так как на Кургане никто не проживает, и участвовать в обсуждении имеют право все петрозаводчане.

- Я одного не могу понять – мотивации тех, кто ратует за строительство спортивного кластера, который может уничтожить уникальную экосистему. Эти люди не собираются жить в Карелии, они планируют сбежать куда-то подальше, что ими движет? У вас есть объяснение?

- Скорее всего, те люди, которые стоят над всем этим проектом, не мыслят своего будущего и будущего своих детей в Петрозаводске. Это единственное объяснение, которое я могу найти. Невозможно представить, как мало городов в мире обладает уникальным лесом в центре города, с краснокнижными растениями и животными, а значит и хорошей экологией. Это то, что нужно беречь как зеницу ока, гордиться, защищать, сохранять. А у нас все наоборот. Я искренне не понимаю тех, кто пытается уничтожить уникальную экосистему, чудом сохранившуюся в Петрозаводске.