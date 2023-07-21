Вволю покосить сено и поесть на лугу не удастся на «Петровских пожнях»

Властям Петровского сельского поселения пришлось отменить «Петровские пожни». Фестиваль наметили на 22 июля, но из-за сильных дождей решили не проводить. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила глава поселения Людмила Дорофеева.

- Друзья, приняла непростое решение перенести фестиваль на другой день. Дату сообщим. Возможно, 5 или 6 августа! Погода нас подвела!

– написала она.

Организаторы планировали провести покос сена на конкурс, обед для всех участников на лугу, концерт, а потом наградить победителей. // фото: Катерина Барсова/ «Петрозаводск говорит»