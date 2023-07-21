Гулявшим по Харлу пятнистым оленям нашли «просторную квартиру»

За судьбу двух пятнистых оленей, бродивших по улицам поселка Харлу, можно теперь не беспокоится. Их перевезли в Карельский зоопарк, сообщили в группе учреждения ВКонтакте.

Теперь сотрудники зоопарка ждут третьего лесного красавца, которого тоже должны отловить и привезти к собратьям. Они разместили видео в подтверждение того, что краснокнижным животным у них живется хорошо.

- Посмотрите, какая большая у них квартира,

- говорит на видео сотрудница, демонстрируя просторный вольер.

Напомним, олени появились в карельском поселке в конце мая, они совсем ручные, спокойно гуляли по улицам и дорогам. Местные жители беспокоились, что им причинят вред. // фото, видео: Карельский зоопарк/ВКонтакте