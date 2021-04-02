02 апреля 2021, 07:54
Всего один пожар зарегистрирован в Карелии за сутки
Специалисты отмечают, что такие спокойные дни у наших пожарных – большая редкость
За истекшие сутки на территории республики был зарегистрирован всего один пожар.
Сообщение о том, что возле дома на улице Чапаева горит пластиковый мусорный контейнер, в пожарно-спасательную службу поступило вчера в 11 часов 15 минут.
Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с огнем. В результате пожара был поврежден один контейнер. Причина пожара устанавливается.
Прошедшие сутки из общих дней, примечательны еще тем, что пожарные нашей республики не привлекались на ликвидацию ДТП, и не было звонков с просьбой о помощи, от жителей республики попавших в непростые жизненные ситуации.
Как отмечают специалисты такие спокойные дни в жизни наших пожарных очень редкое явление.