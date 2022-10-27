Все мобилизованные из Карелии будут экипированы до отправки в зону СВО

В соцсетях изредка появляется информация о том, что карельские мобилизованные граждане получили присланную помощь лишь частично. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын.

Мы разбираемся с каждым случаем, находясь на связи с командующими воинских частей. Контролируют доставку помощи мобилизованным наши представители в воинских частях. Задержки могут быть чисто по техническим причинам. Командование округа заверило, что никто не уйдет в зону проведения СВО неэкипированным. Ситуацию также контролирует военная прокуратура.

В среду, 26 октября, из Карелии отправлена очередная партия гуманитарного груза в воинские части Ленобласти, где проходят подготовку мобилизованные жители Карелии. Одна машина направилась в Гатчину, вторая – в Сертолово. Ранее к местам, где проходят обучения и слаживания.

