Врачи составили список самых опасных для печени продуктов

Список негативно влияющих на печень продуктов составили врачи. Это в первую очередь, конечно, алкоголь и сахар, пишет «74.RU».

Но фруктоза тоже очень плохо сказывается на работоспособности этого важного органа, напомнила диетолог Оксана Выдря.

Также врачи высказывают претензии к хлебу из муки мягких сортов, а именно из такой его обычно и пекут. Такой хлеб повышает уровень сахара в крови, приводит к накоплению жира в печени.

Также в черный список уже давно попала соль, в том числе скрытая. Она есть в колбасах, копченостях, сосисках, сырах. Избыток соли ускоряет гибель клеток, увеличивает риск развития фиброза. При этом патологическом состоянии аномально разрастается соединительная ткань в разных органах, в том числе и в печени.

А еще чрезмерно нагружают печень продукты с большим содержанием жира, особенно жареные. напомним, ранее министр здравоохранения Карелии посоветовал растительное масло, на котором можно жарить. Оно единственное не разрушается при термообработке. // фото: unsplash.com