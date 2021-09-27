27 сентября 2021, 11:51
Врачи Кемской ЦРБ в выходные выезжали в отдаленные поселки района
Бригада медиков из Кеми 25 и 26 сентября принимала пациентов в Гридино и Калгалакше
Бригада врачей Кемской ЦРБ в минувшие выходные посетила самые отдаленные поселки района. Медики были на выезде в Калгалакше и Гридино, сообщили в правительстве региона.
В составе бригады врачей работали терапевт, кардиолог и дерматолог. Медики провели амбулаторный прием, а также осмотрели на дому маломобильных пациентов.
Врачи приняли в общей сложности 53-х человек, сделали 34 ЭКГ-исследования.
Семерым пациентам предложили пройти обследование в условиях стационара.
Кроме того, жители обоих поселков могли сделать прививки от гриппа и коронавируса. Этой возможностью воспользовались 30 человек.
В следующий раз специалисты Кемской ЦРБ приедут в Панозеро.