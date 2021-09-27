Врачи Кемской ЦРБ в выходные выезжали в отдаленные поселки района

Бригада врачей Кемской ЦРБ в минувшие выходные посетила самые отдаленные поселки района. Медики были на выезде в Калгалакше и Гридино, сообщили в правительстве региона.

В составе бригады врачей работали терапевт, кардиолог и дерматолог. Медики провели амбулаторный прием, а также осмотрели на дому маломобильных пациентов.

Врачи приняли в общей сложности 53-х человек, сделали 34 ЭКГ-исследования.

Семерым пациентам предложили пройти обследование в условиях стационара.

Кроме того, жители обоих поселков могли сделать прививки от гриппа и коронавируса. Этой возможностью воспользовались 30 человек.

В следующий раз специалисты Кемской ЦРБ приедут в Панозеро.