Врач рассказала россиянкам, какие продукты портят лицо

Молочные продукты могут навредить красоте кожи лица. Об этом россиянок предупредила дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано.

По словам специалиста, после 30 лет в структуре кожи, чаще всего у женщин, происходят серьезные изменения, сообщает издание 5-tv. Не последнюю роль здесь играет неправильное питание, в том числе цельное молоко и молочные продукты.

Баллирано говорит, что после 30 у человека вырабатывается меньше ферментов, расщепляющих лактозу, происходят нарушения в пищеварительной системе, сбои в гормональной системе, нарушается выработка эстрогенов, прогестерона. В результате все это негативно отражается на организме и лице, приводят к так называемому «молочному лицу».

Его главными признаками являются мелкие прыщи, покраснения, неровности и шероховатости на лбу, опухшие и отекшие веки, темные круги и мешки под глазами, впалые щеки и изменение цвета лица, которое приобретает землистый оттенок. (фото pixabay.com, JillWellington)