Врач объяснила, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог Галина Чудинская в беседе с «Газете.Ru» объяснила, как в домашних условиях можно защититься от болезни Альцгеймера.

Риск развития болезни можно снизить с помощью когнитивных и физических нагрузок. В качестве когнитивной нагрузки подойдут самые разнообразные занятия, даже вязание.

Врач посоветовала просмотреть сайт memini.ru, созданный для больных с деменцией, болезнью Альцгеймера. На нем представлены разные когнитивные тренировки и даны ответы на вопросы по поводу этих заболеваний. Важна двигательная активность, например, ходьба. Если человек не может выйти на улицу, можно ходить по квартире.

«Если человек может пройти десять метров, - он должен пройти эти десять метров. Оптимально, конечно, если человек может выполнять кардиологическую нагрузку, заниматься хотя бы дома на велотренажере. Если он может выходить на улицу, тогда просто гулять пять километров в день, не меньше», - отметила невролог. // фото unsplash.com