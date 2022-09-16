Врач объяснила, как избежать отравления грибами

Россиян предупредили об опасности употребления грибов со спиртным. Сочетание некоторых видом грибов с горячительным может привести к серьезному отравлению, утверждает врач-терапевт Елена Киселева. В беседе с «Лентой.ру» она пояснила, что некоторые грибы не сочетаются с алкоголем, в частности, чернильные грибы.

Грибами можно отравиться и при неправильном хранении после сбора. Без обработки в пластиковых ведрах или пакетах они могут лежать не более 18-24 часов. По словам специалиста, лишь некоторые грибы можно употреблять без предварительной термической обработки. Основную массу нужно вымочить и проварить в течение не менее получаса перед дальнейшей жаркой или засолкой.

Но даже при правильном хранении грибы могут начать портиться очень быстро. Лучше не рисковать и не употреблять грибы, у которых пропал матовый блеск, появились темные пятна, черные точки на шляпке, плодовая ножка стала склизкой, изменился запах, потемнели пластинки с обратной стороны шляпки.

Врач также напомнила, что грибы считаются продуктом, который тяжело усваивается организмом. Они противопоказаны при наличии и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как колит, панкреатит, язвенная болезнь, гастрит, почечная или печеночная недостаточность. (фото unsplash.com, Sweetyoga Justine)