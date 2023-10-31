Врач назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья

Стакан воды с кофе поможет снизить негативное влияние напитка на организм. Об этом рассказала терапевт Филиппа Кэй, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила специалист, кофе не несет существенного вреда для здоровья. Тем не менее, этот напиток обладает мочегонным эффектом, а также может спровоцировать нарушение водного баланса. Это, в свою очередь, влияет на физическую и умственную работоспособность человека.

Врач посоветовала запивать кофе водой, чтобы избежать негативных последствий. Вода поможет лучше ощутить бодрящий эффект кофеина, считает Кэй. Кроме того, такой способ употребления напитка способствует улучшению пищеварения и метаболизма. // Фото: unsplash.com / Mike Kenneally