02 июля 2024, 19:40
Врач избил коллегу в ЦРБ на севере Карелии
В ситуации разбираются правоохранители, возбуждено уголовное дело
В Кемской ЦРБ один врач избил другого прямо на рабочем месте. В случившемся разбираются правоохранители, сообщил сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«В Кемской ЦРБ врач-ординатор хирургического отделения, бывший заместитель главного врача совершил поступок, который бросает тень на все медицинское сообщество. Он избил своего коллегу на рабочем месте»,
- написал в своем аккаунте министр.
Охлопков осудил действия врача и сообщил, что тот уже уволен. Также, по словам министра, возбуждено уголовное дело. // фото freepik.com