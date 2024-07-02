Врач избил коллегу в ЦРБ на севере Карелии

В Кемской ЦРБ один врач избил другого прямо на рабочем месте. В случившемся разбираются правоохранители, сообщил сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«В Кемской ЦРБ врач-ординатор хирургического отделения, бывший заместитель главного врача совершил поступок, который бросает тень на все медицинское сообщество. Он избил своего коллегу на рабочем месте»,

- написал в своем аккаунте министр.

Охлопков осудил действия врача и сообщил, что тот уже уволен. Также, по словам министра, возбуждено уголовное дело. // фото freepik.com