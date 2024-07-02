Петрозаводчанину назначили условное наказание за поджог жилого дома

Устроившего пожар в жилом доме на улице Радищева в 2023 году не стали лишать свободы. Суд в Петрозаводске приговорил 30-летнего мужчину к условному наказанию.

Ночью в августе нетрезвый мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, из хулиганских побуждений поджег пакеты с мусором под лестницей двухэтажного деревянного дома. Вспыхнул пожар. В итоге было повреждено и уничтожено имущество жильцом дома на сумму более 80 тысяч, а также повреждено общедомовое имущество. Ремонт обошелся в более чем 540 тысяч.

Поджигателя приговорили к двум годам лишения свободы условно. Его обязали посетить нарколога и при необходимости пройти лечение. Также были удовлетворены иски потерпевших. // фото «Петрозаводск говорит»