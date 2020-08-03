Возобновил работу городской бассейн на Древлянке

Сегодня, 3 августа, возобновил работу бассейн «H2O» на улице Хейконена, сообщает администрация города.

Теперь учреждение открыто для тренировок и посетителей с соблюдением противоэпидемиологических требований.

«Посетители должны приходить в масках и перчатках, на входе у них замеряют температуру. Здесь же установлено бесконтактное оборудование для обработки рук санитайзером. В холле разместили рециркуляторы воздуха, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. На объекте проводится ежедневная дезинфекция, в том числе после каждой тренировки»,

- сообщают в мэрии.

Количество посетителей ограничено. Сейчас бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00. Перерыв по будням – с 13.00 до 18.00: в это время проходят занятия спортивной школы.



Напомним, бассейн приостановил работу в марте. За прошедшее время в здании провели ремонт.