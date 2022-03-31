Воздух в Карелии сегодня прогреется до плюс 2

Сегодня, 31 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на юге западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -4-13, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале -1-9, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Ожидается сильная геомагнитная буря. Фото pixabay.com/IdaT