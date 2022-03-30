В Петрозаводске постепенно начнет теплеть

Температура воздуха в карельской столице начнет повышаться. С 31 марта по 4 апреля температура постепенно повысится до 0,+5 градусов, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». При этом по ночам будет сохранятся минусовая температура.

Временами будет идти мокрый снег. Синоптики связывают осадки с летним процессом – конвекцией. Днем образовываются кучево-дождевые облака, поскольку воздух еще холодный, то пойдет мокрый снег. Также ожидается ветер переменный, 2-5 м/с.

Прогноз погоды в республике на четверг, 31 марта, можно посмотреть здесь. (фото pixabay.com, grbaker)