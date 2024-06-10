Воздух прогреется до 24 градусов в Карелии во вторник

Завтра, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+11°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +3°С, днем +16, +21°С, на юге местами до +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +19, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»