Волонтеров набирают на фестиваль Ruskeala Symphony

В июле в Карелии пройдет международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony (6+). Чтобы грандиозный праздник искусства в горном парке состоялся, будет работать не только команда профессионалов, но и добровольцев.

Ресурсный центр развития добровольчества (Доброцентр10) вместе с карельской филармонией начал принимать заявки от тех, кто хочет стать волонтером фестиваля. Добровольцы нужны в пресс-центр, в медицинскую службу, также нужны техники, волонтеры стойки информации и другие. Пока заявки направили более 40 человек, но отберут всего 35 человек.

Волонтером могут стать добровольцы от 18 лет. Потребуется написать на своей странице «ВКонтакте» мотивационное письмо и направить заявку, встретиться с рекрутером и пройти обучение.

Напомним, в один из дней фестиваля на главной сцене в Рускеале выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.