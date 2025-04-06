06 апреля 2025, 10:53
Культура

В Петрозаводске открылась выставка керамики и кружев

В выставочном пространстве «Арт-Проспект» состоялся вернисаж выставки «Природа. Ремесло. Мастерство» (0+) Ремесленной академии NERO
Фото: "Петрозаводск говорит"

Конечно, трудно найти общее между глиной и нитями, но участники проекта «Карельская ремесленная арт-резиденция» попытались обнаружить точки соприкосновения между кружевоплетением и керамикой, воспевающими природу Карелии. Именно такую задачу они поставили.

«Очень красиво! На прекрасные работы можно смотреть бесконечно». «Выставку можно охарактеризовать двумя словами «вдохновение и элегантность». Вдохновение творцов и элегантность каждого представленного произведения. Спасибо, получили истинное наслаждение от увиденного!»,

— отзываются посетители.

В экспозицию вошли работы, выполненные в традиционных техниках кружевоплетения на коклюшках, в них природные мотивы гармонично переплетаются с элементами кружевного узора.

 

 

Керамисты же постарались передать легкость и ажурность кружева в материале, который традиционно ассоциируется с прочностью и массивностью. Мастерство и техника позволили им справиться с этой задачей.

 

Выставка стала итогом большого культурного проекта «Карельская ремесленная арт-резиденция», созданного ремесленной академией NERO в Петрозаводске (0+). 

Авторы — художники по кружеву и мастера-керамисты из разных регионов России, а также студенты кафедры технологии и изобразительного искусства ПетрГУ.

Выставка будет работать до 4 мая.

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Метки: 
Выставка керамики и кружев
академия Nero
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керамика