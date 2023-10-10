10 октября 2023, 12:39
Военные из Петрозаводска и Кеми погибли на СВО
Еще двое уроженцев Карелии не вернутся домой живыми из зоны боевых действий
Еще двое жителей Карелии погибли в ходе проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из официальных источников.
Не вернется домой живым младший сержант из Петрозаводска Георгий Воеводин. Он служил водителем десантно-штурмового отделения.
Также погиб житель Кеми Сергей Шемель. Он был рядовым и служил в мотострелковом отделении. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com