30 марта 2022, 17:55
Водный маршрут на Сенную Губу и Кижи будет работать трижды в неделю
Минтранс РК ищет перевозчика, который будет доставлять людей на заповедный остров
Минтранс Карелии ищет подрядчика для организации перевозок водным транспортом по маршруту Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствии с техническим заданием, перевозки планируется осуществлять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
По информации министерства, итоги закупочной процедуры будут подведены 7 апреля. Фото: Минтранс РК