Водный маршрут на Сенную Губу и Кижи будет работать трижды в неделю

Минтранс Карелии ищет подрядчика для организации перевозок водным транспортом по маршруту Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с техническим заданием, перевозки планируется осуществлять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

По информации министерства, итоги закупочной процедуры будут подведены 7 апреля. Фото: Минтранс РК