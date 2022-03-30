Шесть земских докторов работают в Карелии

С начала года шесть врачей приехали в республику и уже заняли свои рабочие места. Все они получили выплаты по программе «Земский доктор». Об этом на своей странице в соцсети ВК сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В республике действует программа «Земский доктор» по нацпроекту «Здравоохранение». По ее условиям, если врач, фельдшер или медсестра переезжает в населенный пункт, где проживает до 50 тысяч человек, он может получить выплату в размере от 500 тыс. до 2 млн. рублей.

Шесть медицинских работников уже получили поддерживающие выплаты. В Пудожскую ЦРБ трудоустроен хирург, в Медвежьегорскую − участковый педиатр, в Кондопожскую − участковый терапевт, в Лоухскую – дерматолог, в Межрайонную больницу № 1 в Костомукше - онколог и врач УЗИ.

«По программе работнику гарантировано рабочее место в медицинском учреждении на протяжении пяти лет. Многие «земские доктора» планируют оставаться жить и работать здесь и после окончания пятилетнего срока», - рассказал Михаил Охлопков.

Он также отметил, что для прибывающих в республику медицинских работников в качестве служебного жилья доступны 128 квартир. Также предоставляются средства для компенсации затрат на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Фото: pixabay.