В Карелии откроют два кластера по профподготовке

Северный колледж и Петрозаводский автотранспортный техникум прошли отбор в рамках проекта минпросвещения РФ «Профессионалитет». И уже к 1 сентября в учреждениях планируют открыть два кластера по подготовке будущих специалистов для предприятий региона. Карелия получит федеральную поддержку на их создание.

Министр образования и спорта Роман Голубев рассказал, что Арктический образовательно-производственный кластер создадут в Сегеже на базе Северного колледжа. Уникальные практикоориентированные модули разработают для подготовки сварщиков, слесарей, токарей и мастеров слесарных работ. Опорным работодателем учреждения станет Сегежский ЦБК.

При содействии Онежского судостроительно-судоремонтного завода кластер «Сампо» будет готовить специалистов по 12 направлениям на площадке Петрозаводского автотранспортного техникума. Фото: gov.karelia.ru.