Спасатели Сегежи тренировались вытаскивать провалившегося под лед

Сегодня, 30 марта, сотрудники ГИМС тренировались вытаскивать из ледяной воды провалившегося человека. Об этом сообщает паблик службы.

По легенде учений, на реке Сегежа провалился под лед человек, очевидцы позвонили по телефону 112. Диспетчер направил на место происшествия сотрудников ГИМС и пожарных.

«В ходе тренировки были отработаны различные варианты спасения и оказания помощи пострадавшим, более того, сотрудники ГИМС на себе испытали состояние человека при провале под лед и на практике опробовали различные способы по спасению утопающего (человек в сознании и бессознательном состоянии при наличии спасательного жилета)», - отметили спасатели.

В ГИМС напомнили жителям Карелии об опасности весеннего льда и призвали беречь свои жизни. Фото источника