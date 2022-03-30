В Петрозаводске проведут благотворительный концерт

В столице Карелии 15 апреля в 19.00 в республиканской филармонии планируется проведение благотворительного концерта, на котором в поддержку российской армии выступят известные музыкальные коллективы республики. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

«Всех желающих внести добровольное пожертвование и получить пригласительные билеты ждут в кассе культучреждения», - говорится в сообщении.

Организаторы также разъяснили, что поступившие от пожертвований средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям востока Украины и беженцам – на еду, медикаменты, вещи первой необходимости. Фото: pixabay.