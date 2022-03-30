Карельских учителей приглашают на форум классных руководителей

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Каждый классный руководитель из любой школы страны и опытом школьной работы может подать заявку и стать участником второго Всероссийского форума классных руководителей.

Специально для отбора заявок организаторы создали мини-приложение ВКонтакте. Также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе форума во «ВКонтакте».

Отбор участников состоит из трёх этапов. Все они проводятся онлайн. Первый этап-тестирование по основам педагогики. Затем - решение задач по тематике классного руководства. В заключении нужно прислать видео-визитку с рассказом о цели и мотивации участия.

Своими впечатлениями от первого Всероссийского форума классных руководителей поделилась Елена Скалий, учитель из школы №10 в посёлке Заонежье:

Форум даёт возможность классным руководителям почувствовать свою значимость, важность того, чем они занимаются изо дня в день. На форуме возможно задать вопрос любому эксперту, вплоть до Министра образования, и сразу получить ответ. Плотная работа на форуме позволяет получить максимум полезной информации. А главное - знакомства! Люди знакомятся, общаются, обмениваются контактами, заводят дружбу не только между классами, но и целыми школами, а порой и регионами. Это очень здорово, что есть возможность узнать, как организованна воспитательная работа в других школах, городах и регионах.

Форум преследует цели развития профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Проведение II Всероссийского форума классных руководителей запланировано на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.