15 мая 2021, 13:11
Водителя ждет уголовная ответственность за пьяную езду в Карелии
Мужчина попался инспекторам ГИБДД в Сортавальском районе
14 мая в 19 часов сотрудники ГИБДД остановили в поселке Хаапалампи Сортавальского района автомобиль «Нива Шевроле». Управлявший им мужчина оказался пьян, сообщает паблик ГИБДД Сортавалы.
При составлении протокола выяснилось, что 65-летний житель Лахденпохского района ранее уже садился за руль в нетрезвом виде и привлекался к административной ответственности.
Теперь пьяного водителя ждет уже уголовная ответственность. Его судьбу решит суд.
Жителей Карелии призывают сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно по телефону 02 (102). Фото источника