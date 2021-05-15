Водителя ждет уголовная ответственность за пьяную езду в Карелии

14 мая в 19 часов сотрудники ГИБДД остановили в поселке Хаапалампи Сортавальского района автомобиль «Нива Шевроле». Управлявший им мужчина оказался пьян, сообщает паблик ГИБДД Сортавалы.

При составлении протокола выяснилось, что 65-летний житель Лахденпохского района ранее уже садился за руль в нетрезвом виде и привлекался к административной ответственности.

Теперь пьяного водителя ждет уже уголовная ответственность. Его судьбу решит суд.

Жителей Карелии призывают сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно по телефону 02 (102). Фото источника