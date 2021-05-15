15 мая 2021, 13:11
Происшествия

Водителя ждет уголовная ответственность за пьяную езду в Карелии

Мужчина попался инспекторам ГИБДД в Сортавальском районе

14 мая в 19 часов сотрудники ГИБДД остановили в поселке Хаапалампи Сортавальского района автомобиль «Нива Шевроле». Управлявший им мужчина оказался пьян, сообщает паблик ГИБДД Сортавалы.

При составлении протокола выяснилось, что 65-летний житель Лахденпохского района ранее уже садился за руль в нетрезвом виде и привлекался к административной ответственности.

Теперь пьяного водителя ждет уже уголовная ответственность. Его судьбу решит суд.

Жителей Карелии призывают сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно по телефону 02 (102). Фото источника

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хаапалампи
Сортавальский район
Лахденпохский район
пьяный водитель
ГИБДД
уголовная ответственность
новости Карелии