Водителя автобуса оштрафовали в ходе рейда в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение правил дорожного движения водителем автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, при повороте с проспекта Ленина на улицу Энгельса водитель автобуса не уступил дорогу пешеходу. В отношении 64-летнего нарушителя был составлен административный протокол. Его ждет штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что в столице Карелии в эти дни проходит профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Инспекторы призвали водителей к внимательности за рулем и попросили уступать дорогу пешеходам.