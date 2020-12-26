Водители в Карелии более 500 тысяч раз нарушили ПДД

В ГИБДД Карелии отметили, что в этом году водители нарушали правила дорожного движения в полтора раза чаще, чем годом ранее.

Так, за 11 месяцев было зафиксировано почти 510 тысяч правонарушений в области дорожного движения. Из них - 404 тысячи нарушений ПДД было зафиксировано с помощью комплексов фотовидеофиксации.

В Госавтоинспекции сообщили, что на региональных дорогах работает 131 камера, места их установки можно посмотреть на сайте ведомства.

Большинство камер установлено на загородных дорогах и настроено на фиксацию нарушений скорости. Так, за 11 месяцев было зафиксировано 394 463 превышения скорости движения, 1665 выездов на встречку. В населенных пунктах камеры зафиксировали 3577 нарушений проезда на «красный», 3455 нарушений несоблюдения требований дорожных знаков и разметки, 942 не пропуска пешеходов. (фото auto.rambler.ru)