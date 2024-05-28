Водители Петрозаводска массово игнорируют правила перевозки детей

В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей. Выявлены массовые нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, были обнаружены 11 автомобилистов, которые пренебрегли безопасностью своих юных пассажиров. Дети перевозились в транспортных средствах не по правилам.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Им предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска