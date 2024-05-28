28 мая 2024, 07:07
Общество

Часть жителей Петрозаводска два дня будут оставаться без света

Работы на сетях запланированы на СКЗ

В районе Сулажгорского кирпичного завода в Петрозаводска два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, света не будет с 9 до 16 часов 28 и 29 мая. Это касается адресов: улица Сулажгорского кирпичного завода, дома от №1 до №40, переулок Улитинский. Под отключение попадет и здание школы №32.

Причиной отключения электроэнергии станут плановые работы на сетях. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev

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Метки: 
Петрозаводск
СКЗ
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ЕДДС
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