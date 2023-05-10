10 мая 2023, 21:45
Водители автобусов продолжают подвергать опасности пассажиров
Инспекторы ДПС каждый день проверяют общественный транспорт
Инспекторы ДПС в карельской столице 9 мая пресекли нарушение водителем маршрутки правил дорожного движения. Проверки проводят ежедневно, пояснили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Водитель автобуса управлял транспортным средством и разговаривал в это время по телефону. Составили протокол об административном правонарушении, мужчина заплатит штраф.
С водителями проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения и призывают их к дисциплинированности за рулем. // фото: ГИБДД Петрозаводска