Водители автобусов продолжают подвергать опасности пассажиров

Инспекторы ДПС в карельской столице 9 мая пресекли нарушение водителем маршрутки правил дорожного движения. Проверки проводят ежедневно, пояснили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Водитель автобуса управлял транспортным средством и разговаривал в это время по телефону. Составили протокол об административном правонарушении, мужчина заплатит штраф.

С водителями проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения и призывают их к дисциплинированности за рулем. // фото: ГИБДД Петрозаводска