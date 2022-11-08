Водителей в Карелии наказали за езду «вслепую»

В текущем году 1600 водителей в Карелии привлекли к административной ответственности за неправильное использование телефона во время движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Это довольно опасное нарушение, так как водитель теряет контроль над дорогой, отвлекаясь на смартфон, он фактически едет «вслепую» десятки и сотни метров.

В частности, двух таких водителей автоинспекторы остановили на территории Медвежьегорского района. Один автомобилист - житель Санкт-Петербурга. Другая автоледи - местная жительница. Нарушители заплатят штраф в сумме 1500 рублей. // Фото: ГИБДД Карелии