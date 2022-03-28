Водителей для очистки ливневой канализации ищут в Петрозаводске

Водителей категорий «B» и «C» приглашают на работу в муниципальное предприятие. Вакансии открыты в «Службе заказчика», сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Соискатели должны иметь среднее профессиональное образование, в том числе начальное профессиональное. Нужны также стаж минимум три года и водительское удостоверение категорий «B» и «C».

Успешные кандидаты будут эксплуатировать автомобили ГАЗ А32R33 и комбинированные каналоочистительные машины КО-560 на базе КАМАЗ 65115.

Водители должны не только выполнять маршрутные задания по промывке и откачке колодцев ливневой канализации.

Каждый день потребуется вести путевые листы с указанием маршрута следования, пройденного километража, расхода топлива, количества отработанного времени, контролировать состояние и исправность навигационного оборудования.

Режим работы – пятидневная неделя с 8 до 17 часов, в пятницу до 16 часов. Есть дежурства в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни. Трудоустройство официальное, включает социальные гарантии и соцпакет. // Фото: администрация Петрозаводска