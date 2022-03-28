28 марта 2022, 12:24
Сайты с инструкцией изготовления электроудочек запретила прокуратура
Надзорное ведомство выявило ресурсы с запрещенной информацией
В ходе проверки сотрудники прокуратуры Костомукши нашли в интернете сайты, где рыбаков учили мастерить электроудочки. Надзорное ведомство добилось блокировки этих ресурсов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Дело в том, что такими орудиями нельзя ловить рыбу. Соответственно, их изготовление незаконно.
Прокурор Костомукши обратился в городской суд с исками о признании указанной информации запрещенной к распространению.
Он также попросил включить интернет-ресурсы в реестр содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. В итоге доступ к обоим сайтам в настоящее время заблокировали. // Фото: aranha/pixabay.com