Сайты с инструкцией изготовления электроудочек запретила прокуратура

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Костомукши нашли в интернете сайты, где рыбаков учили мастерить электроудочки. Надзорное ведомство добилось блокировки этих ресурсов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Дело в том, что такими орудиями нельзя ловить рыбу. Соответственно, их изготовление незаконно.

Прокурор Костомукши обратился в городской суд с исками о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Он также попросил включить интернет-ресурсы в реестр содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. В итоге доступ к обоим сайтам в настоящее время заблокировали. // Фото: aranha/pixabay.com