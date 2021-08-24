Водитель в Петрозаводске сбил пешехода на «зебре»

В понедельник, 23 августа, в Петрозаводске легковой автомобиль Kia сбил человека. В Госавтоинспекции города сообщили, что водитель должен был предоставить пешеходу преимущество, но не сделал этого.

Авария произошла в 17:11 на нерегулируемом пешеходном переходе. Человек шел по проезжей части на «зебре», когда в него на ходу врезалась иномарка.

В опубликованном Госавтоинспекцией видео запечатлено, как автомобиль сбивает с ног человека, он падает на залитую дождем дорогу.

В результате 38-летний пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. В отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении. // Фото, видео: Госавтоинспекция Петрозаводска