Водитель сбежал с места жесткого ДТП в Приладожье

Утром 22 марта в Питкярантском районе на 145-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 8:49. По данным ведомства, водитель автомобиля «Фольксваген Амарок» допустил выезд на встречку, где произошло столкновение с фургоном ГАЗ.

В результате ДТП пострадал 48-летний водитель фургона, житель Петрозаводска. Второй участник аварии с места происшествия скрылся. Позже его нашли - это 26-летний житель Иркутской области. Мужчина имел признаки опьянения. Водительских прав у него нет. Фото источника