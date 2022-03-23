Сильный пожар в многоквартирном доме произошел в Суоярви

Вчера днем в 13 часов 22 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Суоярви поступило тревожное сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия. К этому моменту балкон квартиры на первом этаже был объят огнем, и языки пламени, устремленные вверх, стали перекидываться на балкон второго этажа.

За короткое время пожарные провели эвакуацию людей из опасной зоны. В общей сложности из горящего дома было эвакуировано 15 человек. В течение десяти минут распространение огня было остановлено, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП балкон в квартире на первом этаже был значительно поврежден, также огнем была повреждена обшивка балкона второго этажа на площади три квадратных метра.

По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/12019