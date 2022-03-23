Два пожара в жилых домах вспыхнули в Петрозаводске за один вечер

Вчера вечером в 18 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Луначарского произошел пожар в квартире двухэтажного деревянного жилого дома. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были на месте происшествия. Специалисты быстро справились с огнем и спасли деревянный дом, не дав огню распространиться по всему строению.

В результате пожара на кухне огнем была повреждена стена на площади 0,5 квадратного метра. Как было установлено в ходе предварительного расследования, на момент возникновения пожара в квартире находилась девочка-подросток. Когда возник пожар из-за аварийного режима работы электрооборудования, она выбежала из квартиры и стала кричать, что у нее горит розетка. Соседи вызвали пожарных, которые и справились с огнем.

Еще одна квартира в Петрозаводске горела в жилом доме на улице Ригачина. Пожар произошел в 19 часов 22 минуты. Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов уже не потребовалась. С огнем справились подручными средствами очевидцы происшествия.

В результате пожара в квартире огнем были повреждены постельные принадлежности. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото pixabay.com/StockSnap