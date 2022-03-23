Электричество пропало на Древлянке в Петрозаводске

Сегодня ранним утром в Петрозаводске возникли проблемы с электроэнергией на Древлянке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, электричество в микрорайоне отключилось в 4 утра. Причиной отключения стало повреждение на сетях. К 5 часам ресурс вернулся в дома горожан.

Однако в 5:50 электричество пропало уже в частном секторе на Древлянке. По данным на 7 часов, в эту часть города свет также вернулся. Фото pixabay.com/qimono