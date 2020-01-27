27 января 2020, 12:58
Водитель опрокинул «Рено Дастер» в кювет в Карелии
По сообщению ГИБДД, 48-летний водитель не учел погодные и дорожные условия, в результате чего попал в ДТП
Авария произошла 25 января в 09:30 на трассе «Сортавала». По сообщению Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер» при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия. Машину занесло.
«В результате скольжения автомобиль неуправляемо выехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся»,
- говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.
В аварии пострадал водитель, ему оказали медицинскую помощь.
Фото: Госавтоинспекция РК