Водитель опрокинул «Рено Дастер» в кювет в Карелии

Авария произошла 25 января в 09:30 на трассе «Сортавала». По сообщению Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер» при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия. Машину занесло.

«В результате скольжения автомобиль неуправляемо выехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся»,

- говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

В аварии пострадал водитель, ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция РК