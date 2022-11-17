17 ноября 2022, 11:00
Происшествия

Водитель на иномарке сбил велосипедистку и скрылся, его нашли

Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске и попала в больницу

Утром 16 ноября около дома на Лыжной улице в карельской столице сбили 34-летнюю женщину. Она передвигалась на велосипеде и попала под колеса Fiat Albea, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 8:45, за рулем иномарки был 57-летний водитель, с места происшествия он уехал. Пострадавшую на «скорой» госпитализировали с полученными травмами.

Личность водителя установили, сейчас идет проверка по факту случившегося.

Напомним, в тот же день на пешеходном переходе в Костомукше сбили ребенка на велосипеде. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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