Водитель на иномарке сбил велосипедистку и скрылся, его нашли

Утром 16 ноября около дома на Лыжной улице в карельской столице сбили 34-летнюю женщину. Она передвигалась на велосипеде и попала под колеса Fiat Albea, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 8:45, за рулем иномарки был 57-летний водитель, с места происшествия он уехал. Пострадавшую на «скорой» госпитализировали с полученными травмами.

Личность водителя установили, сейчас идет проверка по факту случившегося.

Напомним, в тот же день на пешеходном переходе в Костомукше сбили ребенка на велосипеде. // фото: ГИБДД Петрозаводска