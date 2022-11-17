Подросток стал уголовником из-за искусственной елки и старой ванны

Женщина в Кемском районе обнаружила, что кто-то залез в ее сарай. Пропали искусственная ель и ванна из стали. Ущерб 59-летняя потерпевшая оценила в семь тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что кражу совершил подросток. Он признался, что проверил сараи в расселенном ранее доме. Ничего ценного там он не нашел. Тогда с помощью лома взломал еще один сарай и нашел старую ванну и елку.

Новогоднее дерево подросток разломал и выбросил, а ванну на грузовом такси увез в пункт приема металла и продал за 1 500 рублей. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com