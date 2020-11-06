Водитель грубо нарушил ПДД в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев нарушения правил дорожного движения.

«01 ноября в 17:14 на пересечении пр. Первомайского и ул. Мурманская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения – совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора»,

– говорится в сообщении.

Момент нарушения ПДД попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

«Просим помощи в установлении государственных регистрационный знаков автомобиля»,

– обращается дорожная полиция к автолюбителям карельской столицы.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.