Водитель грубо нарушил ПДД в Петрозаводске
Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев нарушения правил дорожного движения.
«01 ноября в 17:14 на пересечении пр. Первомайского и ул. Мурманская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения – совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора»,
– говорится в сообщении.
Момент нарушения ПДД попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».
По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.
«Просим помощи в установлении государственных регистрационный знаков автомобиля»,
– обращается дорожная полиция к автолюбителям карельской столицы.
Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.