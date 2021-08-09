Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 25

Завтра, 10 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по западным, северо-западным районам кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +20, +25°С, на севере местами до +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/JillWellington