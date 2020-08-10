10 августа 2020, 16:14
Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 17
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 11 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6+11, днем +12+17.
В Костомукше, по данным сайта gismeteo.ru, до +14, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +14, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +16, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.