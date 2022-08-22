Во вторник погода в Карелии по-прежнему будет теплой

Лето не уходит из Карелии, погода остается комфортной. По данным Гидрометцентра республики, во вторник в регионе будет переменная облачность, ночью небольшой дождь местами, днем без существенных осадков.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления. Днем термометры покажут +22, +27 градусов, местами до +29 градусов. Ночью будет +12, +17 градусов, местами +7 градусов.

В Петрозаводске осадков не ожидается, хотя слегка облачно. Днем температура воздуха +23, +25 градусов, ночью +15, +17 градусов.

Напомним, ранее специалисты центра «ФОБОС» рассказали, что август еще удивит россиян. // Фото: pxhere.com