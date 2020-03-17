17 марта 2020, 14:57
Владелец автомобиля лишился светодиодной балки в Петрозаводске
20-летний подозреваемый хотел продать фирменную балку за 20 тысяч, но его планам помешала полиция
26-летний петрозаводчанин сообщил в полицию, что с его автомобиля украли светодиодную балку. По факту кражи возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-центре МВД по РК.
Стражи порядка нашли возможного злоумышленника. 20-летний подозреваемый сознался и рассказал, что хотел продать фирменную балку за 20 тысяч рублей. Однако не успел осуществить свой план, ему помешали оперативники.
Фото: glavpara.ru